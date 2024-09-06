Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

Политолог Дробницкий: США напуганы словами Путина о Харрис

США напуганы словами президента России Владимира Путина о том, что Москва на предстоящих американских выборах поддерживает кандидата в президенты США Камалу Харрис. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с изданием «Взгляд».

«Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики, поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки», — заявил Дробницкий.

По словам политолога, российский лидер задел власти США неумышленно и «в очередной раз затроллил американских политиков». Эксперт добавил, что американская администрация «полностью растеряла способность остроумно отвечать на какие-либо шутки». Дробницкий предположил, что Харрис и президент США Джо Байден отреагируют на высказывание Путина, обвинив Москву во вмешательстве в выборы.

Ранее президент заявил, что фаворитом России на американских выборах был Байден, однако он вышел из гонки и призвал своих сторонников проголосовать за Харрис. В связи с этим, по словам Путина, Россия решила ее поддерживать.