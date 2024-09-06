Полковник высказался о запасах оружия в Европе для поставок Украине

Полковник Кошкин: объемы поставок оружия Украине зависят от решений политиков

Объемы поставок помощи Украине европейскими странами зависят не от запасов оружия на Западе, а от решений политиков, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Парк вооружений во всей Европе довольно большой. Здесь надо исходить не из того, сколько в Европе вооружения и боевой техники, а от того, какие решения будут приниматься по снабжению, насколько активно хотят обеспечить западными вооружениями, боевой техникой и боеприпасами ВСУ», — сказал он.

По словам Андрея Кошкина, Киев все еще ждет поставок авиации.

«Они заявляют, что им нужны самолеты F-16 и дальнобойные ракеты, которые находятся на стапелях этих самолетов», — добавил специалист.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн». Там пройдет заседание контактной группы по вопросам обороны страны. Политик встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во время мероприятия участники встречи обсудят вопросы поставок оружия и военной помощи Киеву.