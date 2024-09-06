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12:55, 6 сентября 2024Мир

Польша предъявит обвинения трем белорусам в связи с задержанием Протасевича

Reuters: Польша предъявит обвинения трем белорусам из-за задержания Протасевича

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Польша предъявит обвинения трем белорусам из-за изменения маршрута самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года, после экстренной посадки которого в Минске был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что польские прокуроры располагают достаточными доказательствами, чтобы предъявить обвинение трем гражданам Беларуси в связи с вынужденной посадкой самолета, зарегистрированного в Польше.

В прокуратуре добавили, что обвинения связаны с захватом контроля над рейсом Ryanair путем предоставления экипажу ложной информации о предполагаемом взрывном устройстве на борту самолета.

«Это привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, в том числе граждан Республики Польша», — заявили в прокуратуре.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко и других преступлениях. 22 мая того же года Протасевич сообщил, что президент Белоруссии помиловал его.

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