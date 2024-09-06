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10:09, 6 сентября 2024Путешествия

Появились новые подробности о севшем в пшеничном поле самолете с россиянами на борту

Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на запчасти

Фото: РИА Новости

Самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле под Новосибирском, начали разбирать на запчасти. Новые подробности о ситуации появились у Telegram-канала «Авиаторщина».

В пятницу, 6 сентября, представители авиакомпании объявили о старте демонтажа деталей Airbus A320, который 12 сентября 2023 совершил вынужденную посадку в поле при выполнении рейса из Сочи в Омск. Отмечается, что инженерно-технический состав будет поэтапно разбирать борт в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента.

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«Находящиеся в летной годности запчасти прошли тестирование, — говорится в сообщении. — Их проверят повторно, после чего в дальнейшем они смогут быть использованы по назначению». При этом те детали, которые оказались повреждены, будут либо утилизированы, либо отремонтированы. Работы по разбору воздушного судна планируют завершить к декабрю 2024.

Ранее стало известно, что второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет с пассажирами на борту на пшеничное поле под Новосибирском, готовится вернуться к работе. В настоящее время Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления.

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      Фариза Бацазова
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