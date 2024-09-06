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16:49, 6 сентября 2024Мир

Предсказавший распад СССР историк предрек полный военный коллапс Украины

Историк Тодд: украинские войска приближаются к полному военному коллапсу

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские войска приближаются к полному военному коллапсу. Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) предрек предсказавший распад СССР французский историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro.

«Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — тот вид отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах», — сказал он.

Историк подчеркнул, что в экономическом противостоянии между коллективным Западом и Россией также наблюдается превосходство Москвы.

Эммануэль Тодд — французский исследователь из Национального института демографических исследований (INED) в Париже. В 1976 году в работе «Окончательный провал» он предсказал распад СССР на основе негативных демографических показателей государства.

В июле 2024 года французский историк заявил, что Западные союзники Украины осознают, что она де-факто уже потерпела военное поражение в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что европейским странам придется признать изменение границ Украины.

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      Семен Александров
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