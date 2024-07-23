Французский историк Тодд: Запад осознает, что Украина проиграла в конфликте с РФ

Западные союзники Украины осознают, что она де-факто уже потерпела военное поражение в конфликте с Россией. С таким заявлением в интервью газете Berliner Zeitung выступил французский историк Эммануэль Тодд.

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думает Пентагон или французский Генеральный штаб», — сказал ученый. Историк также подчеркнул, что европейским странам придется признать изменение границ Украины.

Эммануэль Тодд — французский историк, антрополог, исследователь из Национального института демографических исследований (INED) в Париже. Особую популярность он получил как исследователь демографии и того, как она влияет на исторические процессы. В 1976 году в работе «Окончательный провал» он предсказал распад СССР на основе негативных демографических показателей государства.

В январе 2024 года Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Он также подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул историк.