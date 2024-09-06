Певице Алсу предрекли успех в карьере после развода

Продюсер Морозов заявил, что после развода певицу Алсу ждет успех в карьере

Продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу успех в карьере после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Его цитирует aif.ru.

По словам Морозова, сегодня в российском шоу-бизнесе «освободилось много мест». «У нас в целом не осталось артисток. Остались только такие, как мы их называем, "кислотные", то есть стареющие красавицы а-ля группа "Серебро". Их нельзя поставить на серьезный концерт. А вот у Алсу есть будущее, если ей займется правильный продюсер», — заявил он.

Продюсер отметил, что артистка обладает «тактом» и «породой». «Я предполагаю, что ей развод пошел только на пользу. Я думаю, что и Алсу, и ее бывший муж — оба только в плюсе. Алсу вернется в карьеру», — заключил Морозов.

Ранее Алсу рассказала о жизни после развода. По словам артистки, она никогда не была полностью самостоятельной, так как до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой супруга.