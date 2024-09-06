Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:51, 6 сентября 2024Культура

Певице Алсу предрекли успех в карьере после развода

Продюсер Морозов заявил, что после развода певицу Алсу ждет успех в карьере

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу успех в карьере после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Его цитирует aif.ru.

По словам Морозова, сегодня в российском шоу-бизнесе «освободилось много мест». «У нас в целом не осталось артисток. Остались только такие, как мы их называем, "кислотные", то есть стареющие красавицы а-ля группа "Серебро". Их нельзя поставить на серьезный концерт. А вот у Алсу есть будущее, если ей займется правильный продюсер», — заявил он.

Продюсер отметил, что артистка обладает «тактом» и «породой». «Я предполагаю, что ей развод пошел только на пользу. Я думаю, что и Алсу, и ее бывший муж — оба только в плюсе. Алсу вернется в карьеру», — заключил Морозов.

Ранее Алсу рассказала о жизни после развода. По словам артистки, она никогда не была полностью самостоятельной, так как до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой супруга.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

      В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше