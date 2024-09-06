Пугачеву и Галкина захотели лишить родительских прав

«Ветераны России» попросили лишить Пугачеву и Галкина родительских прав

Активисты движения «Ветераны России» попросили лишить родительских прав певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

С такой инициативой общественники обратились к детскому омбудсмену. Сообщается, что обеспокоенность активистов вызвали частые переезды звездной пары. По мнению главы движения Ильдара Резяпова, дети артистки и юмориста вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям жизни в разных странах.

Ранее российский поэт, автор текстов песен музыкальной группы «Любэ» Александр Шаганов высказался о поведении Пугачевой.