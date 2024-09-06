Путин получил приглашение посетить Бахрейн

Ушаков: приглашение Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось

Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Бахрейн получено. Однако оно пока не рассматривалось, сказал РИА Новости помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Приглашение устное получено по итогам визита короля в Москву, но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — отметил Ушаков.

Ранее бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати рассказал, что Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит Владимира Путина. В мае король Бахрейна побывал в РФ с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом.

Ранее сообщалось, что Бахрейн отказался поддержать итоговую декларацию саммита по Украине, который прошел в июне в Швейцарии. Уточняется, что в документе содержатся обвинения России в «войне» против Украины, которая привела к разрушениям и человеческим страданиям.

В мае британский эксперт Александр Меркурис заявил, что дружественный визит короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в Россию и заявление об обращении к Москве по случаю мирной конференции знаменуют провал политики США на Ближнем Востоке.

