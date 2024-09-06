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09:03, 6 сентября 2024Мир

Путин получил приглашение посетить Бахрейн

Ушаков: приглашение Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Бахрейн получено. Однако оно пока не рассматривалось, сказал РИА Новости помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Приглашение устное получено по итогам визита короля в Москву, но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — отметил Ушаков.

Ранее бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати рассказал, что Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит Владимира Путина. В мае король Бахрейна побывал в РФ с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом.

Ранее сообщалось, что Бахрейн отказался поддержать итоговую декларацию саммита по Украине, который прошел в июне в Швейцарии. Уточняется, что в документе содержатся обвинения России в «войне» против Украины, которая привела к разрушениям и человеческим страданиям.

В мае британский эксперт Александр Меркурис заявил, что дружественный визит короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа в Россию и заявление об обращении к Москве по случаю мирной конференции знаменуют провал политики США на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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