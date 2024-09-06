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15:58, 6 сентября 2024Россия

Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

Путин подписал постановление об образовании оргкомитета центра «Россия»

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил образовать организационный комитет национального центра «Россия». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оргкомитет образован в целях демонстрации достижений России, а также укрепления национальной идентичности и использования положительного опыта развития субъектов страны.

«Формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия"», — сказано в документе, подписанном президентом.

Председателем назначен Сергей Кириенко. В месячный срок он должен утвердить состав оргкомитета. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее международная выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

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