Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

Путин подписал постановление об образовании оргкомитета центра «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил образовать организационный комитет национального центра «Россия». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оргкомитет образован в целях демонстрации достижений России, а также укрепления национальной идентичности и использования положительного опыта развития субъектов страны.

«Формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия"», — сказано в документе, подписанном президентом.

Председателем назначен Сергей Кириенко. В месячный срок он должен утвердить состав оргкомитета. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее международная выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

