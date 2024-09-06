Пытавшегося вылететь в Сирию для участия в терактах иностранца осудили в России

В России иностранцу дали 6 лет за попытку вылета в Сирию для участия в терактах

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам лишения свободы иностранца, который пытался вылететь в Серию для участия в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчину 1997 года рождения признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации.

Иностранный гражданин был задержан сотрудниками пограничного контроля ФСБ в аэропорту Внуково при попытке выехать в Сирию, где он планировал участвовать в деятельности запрещенной в России международной террористической организации. Другие подробности по делу не раскрываются.

Ранее сотрудники ФСБ под Белгородом задержали 20-летнюю женщину, которая пыталась сбежать на Украину, чтобы воевать против Вооруженных сил России.