ФСБ поймала желавшую сбежать воевать за Украину россиянку

Под Белгородом ФСБ поймала женщину, которая хотела сбежать воевать на Украину

Под Белгородом сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 20-летнюю женщину, которая пыталась сбежать на Украину, чтобы воевать против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ («Покушение на государственную измену»). По данной статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным правоохранителей, задержанная общалась в интернете с одним из представителей запрещенного в России украинского военизированного объединения для того, чтобы пополнить его ряды. Куратор дал ей рекомендации по порядку вступления в террористическую организацию. Речь идет о формировании, которое воюет против ВС России. Получив рекомендации, фигурантка попробовала пересечь государственную границу России в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину. В этот момент ее задержали сотрудники ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который хотел вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и уехать на территорию Украины, чтобы воевать против России.