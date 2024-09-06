Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 6 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для певицы Монеточки по ее уголовному делу

Певице Монеточке грозит до 2 лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Певице Елизавете Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, грозит до двух лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Возможный срок наказания для нее раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, певице также может отделаться штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В отношении Монеточки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Оно находится на контроле у столичной прокуратуры, которая и инициировала уголовное преследование певицы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

      В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше