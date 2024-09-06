Раскрыто возможное наказание для певицы Монеточки по ее уголовному делу

Певице Монеточке грозит до 2 лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Певице Елизавете Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, грозит до двух лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Возможный срок наказания для нее раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, певице также может отделаться штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В отношении Монеточки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Оно находится на контроле у столичной прокуратуры, которая и инициировала уголовное преследование певицы.

