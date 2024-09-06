Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 сентября

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что 6 и 7 сентября местами в северо-западных, юго-западных районах региона и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей края соблюдать правила безопасности. В частности, они напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Также сотрудники МЧС подчеркнули, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости он должен быть засыпан землей или залит водой.

Ранее отдыхавший в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным МЧС, на 38-летнего мужчину напала гадюка.