Россиян призвали не лечиться колой

Инфекционист Пирогова: ротавирусную инфекцию нельзя вылечить колой

Газированный напиток кола не может вылечить от ротавирусной инфекции, заверила врач-инфекционист Татьяна Пирогова. В посте, опубликованном в Telegram-канале Второй инфекционной больницы Москвы, она призвала россиян не лечиться колой.

По словам Пироговой, содержащийся в напитке сахар может взбодрить организм после длительного голодания. «Уровень глюкозы в крови с каждым глотком колы растет и появляется ощущение, что становится легче! Однако на самом деле, кола не помогает организму восстановится, а на сам ротавирус никак не влияет», — написала она, добавив, что, если выпить сладкий чай, эффект будет тем же.

Сторонники лечения ротавируса колой, продолжила инфекционист, считают, что содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота подавляет размножение вируса. Однако исследований, доказывающих это, нет, обратила внимание врач. Более того, употребление напитка может ухудшить состояние пациента, поскольку он действует как мочегонное средство, а при ротавирусе организм и так сильно обезвожен. Также, добавила Пирогова, кола не поможет восстановить и водно-солевой баланс — для этого в ней недостаточно натрия и калия, которые важны при обезвоживании.

Накануне инфекционист, терапевт Ольга Рублева назвала способ распознать болезни по внешнему виду языка. По словам специалистки, чаще всего налет является симптомом проблем с ЖКТ — гастрита, гастродуоденита, язвы.