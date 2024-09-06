Россиянина осудили за участие в военных действиях в районе Бахмута в составе ВСУ

Жителю Севастополя дали 16 лет за вступление в ВСУ и участие в боях против РФ

Севастопольский городской суд заочно приговорил к 16 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовал в боях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как установил суд, житель Севастополя, являясь гражданином России, вступил в состав ВСУ. В их рядах в марте 2023 года он участвовал в военных действиях в районе Бахмута против Вооруженных сил России.

Ранее другого жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за госизмену. Как установил суд, 28-летний мужчина собирал информацию о передвижениях российской военной техники в Крыму и передавал ее украинским спецслужбам.

