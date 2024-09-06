Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за участие в военных действиях в районе Бахмута в составе ВСУ

Жителю Севастополя дали 16 лет за вступление в ВСУ и участие в боях против РФ

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Севастопольский городской суд заочно приговорил к 16 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовал в боях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как установил суд, житель Севастополя, являясь гражданином России, вступил в состав ВСУ. В их рядах в марте 2023 года он участвовал в военных действиях в районе Бахмута против Вооруженных сил России.

Ранее другого жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за госизмену. Как установил суд, 28-летний мужчина собирал информацию о передвижениях российской военной техники в Крыму и передавал ее украинским спецслужбам.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова заявил о продвижении России в Курской области

      Центризбирком рассказал о 40-процентной явке на выборах в Курской области

      Захарова раскритиковала фон дер Ляйен по одной причине

      57-летний комик не придал значения частым походам в туалет и оказался болен раком

      Вяльбе спрогнозировала будущее российских лыжников на мировой арене

      Звезда сериала «Барвиха» показала фигуру в бикини

      Финляндия запретила сделки с недвижимостью россиянам

      В России подсчитали количество работающих инвалидов

      В России мужчину заставили извиняться на коленях за одно предложение девушке

      Украинские уклонисты начали прорываться в Белоруссию через минные поля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше