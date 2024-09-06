Россиянка провела расследование и узнала правду об отправке мужа на СВО

Россиянин ушел на СВО, пока его жена была в отпуске

Россиянка провела расследование и узнала правду об отправке мужа на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в августе россиянка уехала с дочерью в отпуск в Узбекистан, а когда они вернулись — глава семьи пропал. Со слов женщины, на звонки мужчина не отвечал, но прислал смс, в котором сообщил, что якобы находится на подработке в Воронеже.

Женщина не поверила мужу и решила провести собственное расследование. Как пишет Baza, в компьютере мужа она нашла документы, которые раскрывали тайну о его исчезновении. Выяснилось, что мужчина решил подписать контракт с Минобороны, пока жена была в отпуске, после чего его отправили на СВО.

Близкие считают, что россиянин мог стать жертвой мошенников и ему срочно нужна была крупная денежная сумма. По их версии, мужчина решил подписать контракт с Минобороны, чтобы якобы заработать денег. Жена военного вспомнила, что несколько месяцев назад он рассказал дочери, что у него «все плохо», но не уточнил причину.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о случаях, когда российские мужчины уезжали в зону боевых действий втайне от своих жен и матерей. Одна из таких ситуаций произошла в начале мая — мужчина сказал жене, что едет в Краснодарский край на вахту и пропал. Впоследствии выяснилось, что он заключил контракт с частной военной компанией и сейчас может находиться в плену.