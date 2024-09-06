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19:45, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка заколола ножом подругу и легла спать

В Липецке россиянка легла спать после расправы над подругой и получила срок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Липецкой области 42-летней россиянке дали девять лет колонии за расправу над подругой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 декабря 2023 года осужденная пришла на застолье к знакомым, жившим в квартире на улице Московская. В ходе распития у нее возник конфликт с подругой, переросший в рукоприкладство. В какой-то момент осужденная схватила со стола нож и вонзила его в грудную клетку соперницы, когда та осела на пол и прекратила борьбу, гостья прошла в комнату и легла спать. Ранение, полученное пронзенной ножом женщиной, оказалось несовместимо с жизнью.

Вину в совершении особо тяжкого преступления осужденная признала частично, выдвинув версию о самообороне. Ее доводы были проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Ранее 6 сентября сообщалось, что в Якутии россиянин с топором и ломом учинил расправу над двумя людьми из-за старых обид.

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      Владимир Седов
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