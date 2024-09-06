Российские таможенники приютили двух брошенных краснокнижных соколов-кречетов

В Шереметьево таможенники приютили двух брошенных краснокнижных соколов

В Шереметьево таможенники приютили двух краснокнижных соколов-кречетов, оставленных в зоне контроля гражданами Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, прибывшие авиарейсом из Катара мужчины везли с собой две клетки с взрослыми птицами. На таможенном контроле они пояснили, что везут особей для участия в Международном форуме «День сокола». Однако документов у них не было.

Тогда иностранцы оставили птиц в зоне таможенного контроля и поехали в город, чтобы оформить необходимую документацию, но не вернулись. Неравнодушные сотрудники Шереметьевской таможни взяли на себя заботу о брошенных соколах. А спустя четыре дня кречеты были переданы в авиакомпанию для обратной транспортировки на родину.

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