Российский школьник ударил одноклассника ножом в шею и выпал из окна

В Бийске старшеклассник ударил подростка ножом в шею и выпал из окна

В городе Бийск Алтайского края ученик 11-го класса ударил одноклассника ножом в шею, а потом выпал из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, речь идет о старшеклассниках из школы №17. Один подросток позвал другого поговорить, но тот отказался. В ответ подросток воткнул в шею оппоненту лезвие и провернул его. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

По словам одноклассников, неприязнь подростков друг к другу началась еще в пятом классе, а на поножовщину нападавший мог решиться из-за регулярных издевательств пострадавшего. После ЧП школьник убежал домой, а позже выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Его госпитализировали. Врачи диагностировали у него разрыв внутренних органов.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ полиция начала проверку после того, как 12-летний местный житель переоделся в страйкбольное обмундирование, взял с собой игрушечное оружие и пришел к школе.