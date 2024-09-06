Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Десять счетов умершего в СИЗО фигуранта дел о сухпайках для армии арестовали

Банковские счета российского предпринимателя Игоря Котельникова, проходившего в качестве фигуранта по делу о сухпайках для армии, арестовали. Об этом в пятницу, 6 сентября, со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает РИА Новости.

По данным следствия, речь идет о десяти счетах коммерсанта, которые в настоящий момент заморожены. Это было сделано, чтобы доверенные лица предпринимателя не могли их вывести и скрыть.

26 июля ФСБ задержала бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.

У предпринимателя Котельникова была тесная связь с фирмами «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно», которые фигурируют в уголовном деле Булгакова. Их бенефициарами являются совладельцы Грязинского пищевого комбината, интересы которого, по версии следствия, лоббировал бывший замминистра обороны.

31 июля бизнесмен Котельников внезапно скончался в московском СИЗО-4 «Медведь».