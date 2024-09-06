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14:05, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Симоньян ответила назвавшему ее «медиакоролевой Путина» американскому СМИ

Симоньян призвала Newsweek прекратить кормить ее тщеславие фастфудом

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила назвавшему ее «медиакоролевой» президента РФ Владимира Путина американскому СМИ. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай», — прокомментировала Симоньян публикацию американского еженедельного новостного журнала Newsweek, опубликовавшего материал, в котором издание назвало главреда RT «медиакоролевой Путина».

Ранее Симоньян объяснила, почему Минфин США ввел против нее санкции. «Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы», — заявила глава RT.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно — подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.

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      Олег Давыдов
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