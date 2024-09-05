Симоньян объяснила санкции Минфина США против нее

Глава RT Симоньян заявила, что все западные СМИ «зашлись в приступе паранойи»

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян объяснила, почему Минфин США ввел против нее санкции. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции», — заявила глава RT.

Она также призвала читателей представить, что бы случилось, если бы эти утверждения оказались правдой.

Ранее Симоньян отреагировала на введение санкций против нее. «Тю. Проснулись!» — написала глава RT.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно — подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.