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07:19, 6 сентября 2024Силовые структуры

Сотрудники центральной энергетической таможни ФТС признались в получении взятки

Сотрудники центральной энергетической таможни ФТС признались в получении взятки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководящие сотрудники центральной энергетической таможни ФТС России, проходящие по делу о взятке и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковую тайну признали свою вину. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Алексее Акимове, Сергее Петровиче и Андрее Брехове, находящимся под домашним арестов и обвиняемым во взятке от экс-главы управления Лукойла Алексея Степанова, находящимся на время расследования в СИЗО.

В апреле Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте давшего взятку топ-менеджера Лукойла. Степанов обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему предъявлено обвинение по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

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      Владимир Седов
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