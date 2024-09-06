Сотрудники центральной энергетической таможни ФТС признались в получении взятки

Руководящие сотрудники центральной энергетической таможни ФТС России, проходящие по делу о взятке и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковую тайну признали свою вину. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Алексее Акимове, Сергее Петровиче и Андрее Брехове, находящимся под домашним арестов и обвиняемым во взятке от экс-главы управления Лукойла Алексея Степанова, находящимся на время расследования в СИЗО.

В апреле Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте давшего взятку топ-менеджера Лукойла. Степанов обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему предъявлено обвинение по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.