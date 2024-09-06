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07:13, 6 сентября 2024Россия

Советник президента высказался об аресте основателя Telegram

Антон Кобяков назвал арест Павла Дурова киберфашизмом

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков назвал арест основателя Telegram Павла Дурова частью стремления Запада контролировать IТ-индустрию в России. Об этом он высказался на пресс-конференции на полях восточного экономического форума (ВЭФ).

«Все ключевые отрасли мировой экономики — нефть и газ, финансовый и банковский сектор, страхование, трейдинг, фарма, медиа — все контролируется транснациональными компаниями со штаб-квартирами в США и Великобритании. Но особую ценность сегодня для них имеет получение контроля над IT-индустрией. Именно здесь формируется смыслы и настроения образа жизни людей, а значит, экономика и политика. Вот арест Павла Дурова, о котором мы вчера имели возможность услышать мнение президента России, — именно об этом», — заявил Антон Кобяков.

Он добавил, что все понимают, что это была не инициатива Франции, и у этой операции есть американские истоки. Такое давление Запада на Россию он охарактеризовал как киберфашизм.

«Просто теперь обычный фашизм, с которым мы сталкиваемся с 1939 года, обретает теперь приставку. Киберфашизм. Все эти западные активисты не оставили свои неоколониальные устремления по отношению к нашей стране, и мы продолжаем отбивать вот эту неприкрытую агрессию против нашей страны», — отметил Кобяков.

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