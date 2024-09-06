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18:19, 6 сентября 2024Мир

США и Ирак достигли соглашения по выводу войск из страны

Reuters: США выведут войска из Ирака в 2025 году

Фото: Gary Silverman / U.S. Army

США и Ирак достигли соглашения по выводу войск из страны. В частности, американские силы покинут базу «Айн-аль-Асад» в 2025 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас есть соглашение, теперь вопрос только в том, когда объявить о нем», — приводит агентство слова одного из американских источников.

Дополнительно отмечается, что стороны согласовали общую договоренность о факте вывода и его сроках. Однако на данный момент детали сделки неизвестны и требуют дальнейшего согласования.

6 января премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны.

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      Максим Габриелян
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