Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов

NBC: суд перенес вынесение приговора Трампу по делу о подлоге на 26 ноября

Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора кандидату на пост президента США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов на 26 ноября. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Это решение, которое суд принимает не легкомысленно, но оно лучше всего способствует интересам правосудия», — заявил судья Хуан Мерчан.

Отмечается, что вынесение решения по данному делу состоится 16 сентября, то есть всего за два дня до того, как бывшему президенту будет вынесен первый приговор по другим уголовным обвинениям. «Один рабочий день — это неоправданно короткий период времени для такой апелляции. Нет оснований продолжать спешить», — уточнили адвокаты Трампа Тодд Бланш и Эмиль Бове в иске от 14 августа.

Ранее Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Бывший американский лидер заявил, что отказывается от права участия в предварительном слушании и уполномочивает адвоката заявить о своей невиновности по всем вмененным статьям.