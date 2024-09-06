Тренд на удаленку в России сошел на нет

«Ъ»: вне офиса в России стали работать чуть более процента всех занятых

В конце 2023 года в России вне офиса работали чуть более одного процента от численности всех занятых в стране. О том, что тренд на удаленный формат труда в РФ постепенно сошел на нет, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинченко.

В основу мониторинга лег анализ «Обследования рабочей силы» (ОРС) Росстата за 2020-2023 годы. Растущую популярность в стране удаленка приобрела в период пандемии коронавируса. Однако спустя несколько лет, как подчеркивают эксперты ВШЭ, спрос на дистанционную занятость в российских компаниях резко упал и к концу 2023 года практически вернулся на исходный уровень.

В своем докладе под названием «Цифровые формы занятости на российском рынке труда: дистанционная и платформенная» Капелюшникова и Зинченко напомнили, что в 2020-2021 годы удаленка охватила в общей сложности 25-30 процентов всех работающих в стране граждан, резко увеличившись с 1-1,5 процента. Однако уже в начале 2022-го показатель сократился до 4,2 процента, а к концу 2023-го упал до 1,4 процента. Из них подавляющая часть (55-65 процентов) не работает в полностью удаленном формате, а трудятся в «гибридном» режиме, периодически посещая офис.

Число удаленщиков в России, утверждают эксперты, — в несколько раз ниже, чем в других странах. Подобное обстоятельство они объясняют неумением отечественных работодателей управлять распределенными командами, что, по их мнению, лишь усугубляет кадровый кризис в стране. «После пандемии доля удаленки сократилась везде, но нигде ее падение не было таким резким, как в России», — резюмировали в Центре трудовых исследований ВШЭ.

Ранее основатель рекрутинговой компании Александр Красс заявил, что российские работодатели, предоставляющие своим сотрудникам возможность удаленного режима труда, стали чаще обращать внимание на наличие самодисциплины у кандидатов. Как отметил он, это качество за последнее время стало одним из самых ценных для руководителей подобных фирм.