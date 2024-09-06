Турист сорвался со скалы на российском курорте и получил тяжелые травмы

Турист сорвался со скалы под Геленджиком и получил травмы головы и спины

Турист сорвался со скалы под Геленджиком и получил тяжелые травмы. Об этом пишет «Кубань-СПАС» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Архипо-Осиповке вечером в четверг, 5 сентября. За помощью обратились очевидцы случившегося.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, отдыхающий на российском курорте мужчина лежал на каменистом берегу. При падении пострадавший повредил спину, голову, грудь и ногу.

При этом, несмотря на серьезные травмы, турист находился в сознании. «Но объяснить что-либо он не мог, даже не помнил, как упал, — говорится в сообщении. — Спасатели оказали мужчине первую помощь и транспортировали его к автомобилю медицинских работников».

Ранее отдыхающий в горах Сочи турист столкнулся с ядовитой змеей и оказался в больнице. Инцидент произошел в районе урочища Аишха-2 на высоте почти 2,5 тысячи метров. По данным ведомства, на 38-летнего мужчину напала гадюка.