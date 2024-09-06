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19:31, 6 сентября 2024Культура

У Таисии Повалий захотели отнять песни и имущество за поддержку СВО

На Украине потребовали лишить Таисию Повалий прав на песни и отнять имущество
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

На Украине потребовали лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на восемь песен за поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Как сообщает источник, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны с требованием отнять у артистки право на несколько известных треков, а также конфисковать дом и два автомобиля.

В 2022 году певица поддержала действия России, получила российское гражданство и уехала с Украины. В сентябре 2023 года Повалий выступила в Луганске, где поддержала российских военных.

Ранее сообщалось, что Повалий заявила о травле со стороны украинских националистов.

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      Андрей Шеньшаков
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