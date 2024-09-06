Уничтожение росгвардейцами с помощью FPV-дронов позиций ВСУ попало на видео

Росгвардия уничтожила замаскированные позиций ВСУ в Черниговской области

Росгвардейцы уничтожили замаскированные огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Черниговской области. Работу российских военнослужащих показали на видео, предоставленном «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно, как FPV-дроны берут цель и сбрасывают на позиции противника боеприпасы.

В настоящее время Росгвардия совместно с Минобороны России проводит контртеррористическую операцию (КТО) в приграничных районах Брянской области. Там в ходе разведки росгвардейцы обнаружили скопление живой силы и боевой техники ВСУ в нежилом доме населенного пункта Черниговской области, удаленного от линии соприкосновения. Операторы дронов нанесли по ним прицельный удар.

29 августа сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил схрон организованной преступной группировки (ОПГ), которая орудовала на территории региона с 2014 года.