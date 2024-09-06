В Британии заявили о готовности Киева потерять населенные пункты в районе Часова Яра

Меркурис: Киев хочет эвакуировать жителей населенных пунктов около Часова Яра

Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что Киев обратился с призывом к жителям населенных пунктов в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуироваться в связи со скорым захватом территорий российскими военными. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что это показывает осознание властями Украины скорой потери контроля над центральной частью Часова Яра.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял надежды Зеленского заставить Россию принять его «план победы», отметив, что политик совершенно оторван от реальности и ему пора понять, что Москва не пойдет на его условия.