Меркурис: Киев обрек своих солдат на уничтожение в Угледаре

Киев обрек украинских солдат на уничтожение в Угледаре, не желая помогать им эвакуироваться из города. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Не похоже, что сейчас у Киева есть какой-то план помощи своим солдатам по эвакуации из Угледара. Я думаю, при таком развитии событий, власти Украины обрекли их на уничтожение», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, Российская армия постепенно занимает все населенные пункты возле этого города, и, как следствие, ВСУ в скором времени «окажутся в ловушке» и будут отрезаны от снабжения. По мнению аналитика, власти Киева поступят «привычным для себя образом и безжалостно пожертвуют остатками своих солдат в Угледаре».

4 сентября Меркурис заявил, что Украина скоро потеряет контроль над пятью городами. «В течение ближайших нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, мы увидим, как из-за давления со стороны США и всего остального мира маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — сказал эксперт.

