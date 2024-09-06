В Германии рухнули надежды на прекращение стагнации

Bloomberg: промышленное производство в ФРГ упало почти на 2,5 процента

С июня промышленное производство в Германии упало на 2,4 процента. Об этом сообщает Bloomberg.

Одной из причин такой динамики называют положение в секторе автомобилестроения. Во II квартале экономика Германии сократилась на 0,1 процента. Таким образом, надежды на то, что годы стагнации позади, рухнули. Уныние усиливается еще и из-за новостей о беспрецедентных закрытиях заводов Volkswagen AG.

Институт Ifo ухудшил прогнозы на этот и следующий год. Там полагают, что в 2024 году рост будет нулевым, а в 2025 году речь будет идти только 0,9 процента. В Кильском институте мировой экономики настроены еще более пессимистично. Он прогнозирует, что валовой внутренний продукт в этом году сократится на 0,1 процента.

Эксперты назвали новые данные по темпам падения промышленного производства «холодным душем». Падение продолжится, и до дна еще далеко. Признаков улучшения ситуации нет. В то же время есть опасения, что нынешние проблемы германской экономики носят структурный, а не временный характер.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в Германии могут начать массово увольнять работников обрабатывающей промышленности. Причина — рост цен на энергоносители и сокращение экспорта. В 2024 году уровень безработицы в ФРГ уже вырос до шести процентов. Главный экономист нидерландского банка ING Карстен Бржески считает, что немецкий рынок труда «страдает и умирает».