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13:11, 6 сентября 2024Россия

В Госдуме рассказали о «странной картине» с посмертными самоволками бойцов «Шторм Z»

Депутат ГД Иванов рассказал о практике посмертных самоволок бойцов «Шторм Z»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о полученном им коллективном обращении родственников бойцов подразделения «Шторм Z», куда набирают заключенных из российских колоний. В подписанном десятками людей документе говорится о ситуации, в которой оказались бойцы и их близкие. Своими соображениями на этот счет парламентарий поделился в Telegram.

Родственники утверждают, что им известно о смерти бойцов — это подтверждается рапортами их сослуживцев. При этом командиры якобы объявляют не вернувшихся из боя военнослужащих самовольно оставившими подразделение.

«Получается странная картина», — прокомментировал ситуацию Иванов. Он пояснил, что в случае самовольного оставления части родственникам трудно доказать факт смерти бойца, дающий им право на получение «гробовых». Депутат сообщил, что готовит обращение в Главную военную прокуратуру.

Ранее криминальный авторитет, попавший в «Шторм Z» из колонии, рассказал о повышении. По его словам, он занимает должность командира роты снайперов. После прохождения ускоренных военных курсов ему было присвоено воинское звание лейтенанта. На СВО россиянин уходил дважды. Получив свободу после первого контракта, он заключил второй добровольно.

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      Алан Босиков
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