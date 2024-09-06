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16:01, 6 сентября 2024Мир

Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

Глава Минобороны Блэр: украинские пилоты прибыли в Канаду для обучения на F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские пилоты прибыли в Канаду для обучения на истребителях F-16. Об этом сообщил глава Минобороны страны Билл Блэр, говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

«Министр Блэр объявил, что на этой неделе пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Канаду для начала подготовки», — заявили в правительстве по итогам встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн.

Отмечается, что Канада инвестирует в подготовку украинских пилотов на самолетах F-16 389 миллионов долларов в течение пяти лет.

Канада также объявила, что передаст Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тысячи боеголовок к ним. В данный момент они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы. Кроме того, Канада пожертвует списанные шасси 29 M113 и 64 Coyote LAV, ранее использовавшихся канадскими вооруженными силами.

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      Семен Александров
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