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10:58, 6 сентября 2024Моя страна

В Крыму открыли памятник русскому солдату

В Бахчисарайском районе Крыма открыли воссозданный памятник русскому солдату

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Бахчисарайском районе Крыма открыли монумент, который был установлен в память о подвиге Владимирского пехотного полка. Об этом сообщает «ИА Новости в Telegram.

Отмечается, что открытие воссозданного памятника русскому солдату приурочено к 170-летней годовщине Альминского сражения, которое является первой крупной битвой Крымской войны.

В сентябре 2023 года под Тверью открыли памятник крестьянам. Скульптура состояла из двух частей: первая — сама семья, а вторая — часть их дома, которую можно рассмотреть как внутри, так и снаружи. Автором монумента стал член Союза художников Москвы, декан Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Евгений Тетерин.

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      Екатерина Ештокина
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