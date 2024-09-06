В Крыму открыли памятник русскому солдату

В Бахчисарайском районе Крыма открыли воссозданный памятник русскому солдату

В Бахчисарайском районе Крыма открыли монумент, который был установлен в память о подвиге Владимирского пехотного полка. Об этом сообщает «ИА Новости в Telegram.

Отмечается, что открытие воссозданного памятника русскому солдату приурочено к 170-летней годовщине Альминского сражения, которое является первой крупной битвой Крымской войны.

В сентябре 2023 года под Тверью открыли памятник крестьянам. Скульптура состояла из двух частей: первая — сама семья, а вторая — часть их дома, которую можно рассмотреть как внутри, так и снаружи. Автором монумента стал член Союза художников Москвы, декан Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Евгений Тетерин.