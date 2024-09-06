В Курске для голосующих предусмотрели варианты для эвакуации

В Курске для голосующих предусмотрели помещения для эвакуации

В Курске для голосующих предусмотрели варианты для эвакуации. Речь идет о специальных помещениях на избирательных участках в случае объявления ракетной опасности, пишет ТАСС.

«Нам, наверное, повезло, потому что наш избирательный участок находится в помещении, где нет окон открытых. Но в случае ракетной опасности у нас предусмотрено помещение, куда мы можем эвакуироваться вместе с нашими избирателями», — рассказала агентству председатель участковой избирательной комиссии Ирина Алтухова.

Ракетная опасность и опасность атаки дронов 6 сентября в Курской области объявлялась уже трижды.

6 сентября начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования. Выборы губернатора Курской области, которые также запланированы на 2024 год, решили не переносить, несмотря на вторжение Вооруженных сил Украины на часть территорий российского региона и непрекращающиеся обстрелы. В регионе явка составила уже более 40 процентов.