В Курске начали укреплять здания школ мешками с песком

Школы Курска начали обкладывать мешками с песком в связи с агрессией ВСУ

В Курске школы начали обкладывать мешками с песком и бетоном. Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

Администрация одного из общеобразовательных учебных учреждений сообщила, что эти меры направлены на обеспечения безопасности детей. Также там поблагодарили родителей учеников, которые участвовали в работах по укреплению фасадов зданий.

В начале августа российские бойцы вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

Ранее в 11 районах Курской области было введено дистанционное обучение на фоне агрессии ВСУ. В частности, удаленно будут проходить занятия на территории Суджанского и Кореневского районов, на территории которых ведутся активные боевые действия.