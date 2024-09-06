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15:32, 6 сентября 2024Россия

В Курске начали укреплять здания школ мешками с песком

Школы Курска начали обкладывать мешками с песком в связи с агрессией ВСУ

Фото: Всеволод Власенко / РИА Новости

В Курске школы начали обкладывать мешками с песком и бетоном. Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

Администрация одного из общеобразовательных учебных учреждений сообщила, что эти меры направлены на обеспечения безопасности детей. Также там поблагодарили родителей учеников, которые участвовали в работах по укреплению фасадов зданий.

В начале августа российские бойцы вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

Ранее в 11 районах Курской области было введено дистанционное обучение на фоне агрессии ВСУ. В частности, удаленно будут проходить занятия на территории Суджанского и Кореневского районов, на территории которых ведутся активные боевые действия.

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      Алан Босиков
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