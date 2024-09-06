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09:13, 6 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ в Часовом Яре

Марочко: российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Часовом Яре украинские солдаты обустроили опорный пункт в одном из многоэтажных зданий, где раньше жили люди. ВСУ организовали разветвленную систему сообщений и огневых точек.

«Во взаимодействии с ВКС (Воздушно-космическими силами — прим. «Ленты.ру») РФ по объекту ФАБом было нанесено огневое поражение. Здание уничтожено. По предварительной оценке, под завалами оказалось более 30 боевиков», — уточнил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал о наступлении российских военных на сватовско-кременском участке фронта. Он отметил усиление давления на украинские позиции в районе населенных пунктов Мясожаровка, Андреевка и Петровское.

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      Екатерина Грищенко
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