В МАГАТЭ заявили о важности каналов связи для ядерной безопасности в конфликте на Украине

МАГАТЭ: нужно сохранять каналы связи для ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает необходимым сохранение каналов коммуникации для обеспечения ядерной безопасности в свете конфликта на Украине. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Он сообщил, что МАГАТЭ использует необходимые инструменты для того, чтобы оказывать содействие диалогу в вопросах ядерной безопасности, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Гросси заключил, что ситуация остается крайне сложной. По его словам, Россия и Украина признают, что МАГАТЭ является техническим и профессиональным каналом для коммуникаций.

«Это единственный канал коммуникаций, и его надо сохранить, несмотря на проблемы», — заключил он.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев провел переговоры с Гросси. Встреча состоялась в закрытом режиме, консультации длились более двух часов.