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02:02, 6 сентября 2024Мир

В Пентагоне оценили последствия применения Украиной ракет высокой дальности

Пентагон: применение Киевом дальнобойных ракет не затронет военные аэродромы РФ

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

США считают, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Сингх отметила, что, по данным разведки США, 90 процентов самолетов, задействованных в специальной военной операции России на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных украинской стороне территорий.

По словам Сингх, таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.

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      Марина Совина
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