В России избирателям начали приходить сообщения с требованием раскрыть своего кандидата

В Петербурге избирателям начали приходить сообщения с подозрительными ссылками

В России избирателям начали приходить СМС-сообщения с подозрительными ссылками и требованием раскрыть кандидата, за которого они отдали свой голос. Такие случаи уже зафиксировали в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

В Общественной палате российского города заявили, что такие сообщения могут рассылать мошенники под видом представителей губернатора или одной из участвующих в выборах партии.

«Не надо ничего открывать. Никто никогда не вправе потребовать подтверждения, голосовал человек или нет. Это его право голосовать — он может совсем не ходить (...) Либо это с дальнейшими мошенническими действиями и выводом средств. Либо это специально создано для подрыва свободного голосования», — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александр Вахмистров.

Вахмистров призвал жителей не реагировать на такие сообщения и не переходить по ссылкам. Он также отметил, что голосование в городе проходит спокойно.

Выборы главы Санкт-Петербурга проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Всего голосование проводится в 83 регионах России — в стране выбирают более двух десятков губернаторов, а также мэров, депутатов Законодательных собраний и городских дум.

