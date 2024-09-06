Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:45, 6 сентября 2024Культура

В России отменили премьеру фильма об известном поэте

Премьера фильма о поэте Борисе Рыжем перенесена из-за проблем с прокатом

Кадр: фильм «Рыжий»

Фильм «Рыжий» об известном российском поэте Борисе Рыжем не получил прокатное удостоверение. Премьера картины перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщило издание E1 из Екатеринбурга, родного города литератора.

Специальные премьерные показы должны были состояться в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, однако все три мероприятия были отменены из-за проблем с прокатом фильма.

«К сожалению, есть некоторые проблемы, ждем решение продюсеров. Вопросы с прокатным удостоверением решаемые. Пока что пришлось перенести показы. В понедельник, скорее всего, будет новое объявление», — рассказали изданию в пресс-службе сети кинотеатров города.

Ранее стало известно, что новый фильм Педро Альмадовара вызвал 18-минутную овацию на кинофестивале в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      Санду предостерегла представителей церкви от вмешательства в политику

      Пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube

      Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов

      Люди стали искать любовь в супермаркетах при помощи ананасов

      В России рассказали о новой роли беспилотников в зоне СВО

      Детский сад на российском курорте порос грибами

      Россиянку осудят за жестокую расправу над матерью

      В России отменили премьеру фильма об известном поэте

      В России заявили о прорыве десятилетней линии обороны ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше