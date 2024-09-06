В России отменили премьеру фильма об известном поэте

Премьера фильма о поэте Борисе Рыжем перенесена из-за проблем с прокатом

Фильм «Рыжий» об известном российском поэте Борисе Рыжем не получил прокатное удостоверение. Премьера картины перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщило издание E1 из Екатеринбурга, родного города литератора.

Специальные премьерные показы должны были состояться в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, однако все три мероприятия были отменены из-за проблем с прокатом фильма.

«К сожалению, есть некоторые проблемы, ждем решение продюсеров. Вопросы с прокатным удостоверением решаемые. Пока что пришлось перенести показы. В понедельник, скорее всего, будет новое объявление», — рассказали изданию в пресс-службе сети кинотеатров города.

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