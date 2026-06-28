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12:42, 28 июня 2026Россия

Минобороны России раскрыло значение освобождения Новоселовки для наступления

Минобороны России: Освобождение Новоселовки позволит продвинуться в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Освобождение населенного пункта Новоселовка позволит усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и создаст условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли села Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 490 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что для ВСУ ситуация в зоне СВО стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам.

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