В России подсчитали количество работающих инвалидов

Депутат Терентьев: в России трудоустроены только 27 процентов инвалидов

В настоящее время в России насчитывается около 4 миллионов 200 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Об этом заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Его цитируют «Известия».

Из этого количества работают лишь 1,15 миллиона, или 27 процентов. Больше 300 тысяч были наняты по квотам. Если в организации трудятся больше 100 человек, то от 2 до 4 процентов рабочих мест выделено под людей с инвалидностью. Всего в России 410 тысяч квотируемых рабочих мест.

Отмечается, что с начала осени в России начал действовать приказ Минтруда, согласно ему каждый регион сам определяет квоты для предприятий, среднесписочная численность сотрудников которых превышает 35 человек.

В начале июля появилась информация о концепции Минтруда, которая направлена на повышение уровня занятости инвалидов до 2030 года. Министерство рассматривает данную категорию населения как один из источников рабочей силы. Она может быть востребована в условиях рекордного дефицита кадров в России. Ведомство признало, что сегодня три четверти россиян с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не задействованы на рынке труда.