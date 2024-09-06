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16:29, 6 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе задержана иностранка за поджог магазина

В Петербурге задержана иностранка, совершившая поджог магазина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержана 50-летняя иностранка, которая совершила серию поджогов в Красногвардейском районе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Задержанная — гражданка одного из сопредельных государств. В Петербурге она проживает без регистрации. В отношении нее составлен административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации, совершенное в городе федерального значения»). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранителей, первое сообщение о пожаре в магазине, расположенного в доме 19/30 на проспекте Металлистов полицейские получили около 5 часов утра по мск времени 5 сентября. Прибывшие на место оперативники установили, что возгорание произошло на первом этаже двухэтажного административного здания, у входа в помещение доставки еды. В результате пожара никто не пострадал. Силовики выяснили, что в то утро, в 4:50 по мск, в помещение зашла подозреваемая и облила некой жидкостью стену у входа, а затем подожгла. Женщину задержали в тот же день у дома №6, расположенного на Якорной улице.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег музей-заповедник в Волгограде.

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      Анна Габай
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