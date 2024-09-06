Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 6 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе обнаружен автомобиль с полицейским без признаков жизни

Под Ростовом-на-Дону найден автомобиль с мертвым полицейским

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Под Ростовом-на-дону обнаружен автомобиль с полицейским без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, речь идет о сотруднике отдела полиции №2 МУ МВД России «Новочеркасское». Его нашли сегодня, 6 сентября, внутри его личного автомобиля. Сейчас оперативники проводят проверку. По информации ТАСС, силовики сообщили, что пострадавший мог совершить расправу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 36-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

      Онколог перечислила полезные для профилактики рака овощи

      Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше