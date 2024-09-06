В российском регионе обнаружен автомобиль с полицейским без признаков жизни

Под Ростовом-на-Дону найден автомобиль с мертвым полицейским

Под Ростовом-на-дону обнаружен автомобиль с полицейским без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, речь идет о сотруднике отдела полиции №2 МУ МВД России «Новочеркасское». Его нашли сегодня, 6 сентября, внутри его личного автомобиля. Сейчас оперативники проводят проверку. По информации ТАСС, силовики сообщили, что пострадавший мог совершить расправу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 36-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП.