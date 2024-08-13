Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:12, 13 августа 2024Силовые структуры

Бывший российский полицейский получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

В Краснодарском крае экс-сотруднику ДПС дали срок за пьяное ДТП

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае 36-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 17 декабря 2023 года находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения на тот момент еще сотрудник полиции Приморско-Ахтарского района, находившийся за рулем иномарки, столкнулся с ВАЗ 2107 под управлением 21-летнего россиянина. В результате ДТП водитель отечественного седана получил не совместимые с жизнью травмы.

Осужденный лишен права заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Ранее омский гарнизонный военный суд оштрафовал на 220 тысяч рублей военнослужащего Серика Бисимбаева за пьяную езду и оскорбление полицейского.

9 августа сообщалось, что в Нижегородской области российский военный расправился с решившей развестись с ним женой

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

      Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

      В Госдуме прокомментировали слова соратника Кадырова о сдавшихся в плен чеченцах

      Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

      Полковник рассказал о назначении «грязной бомбы»

      Бывший российский полицейский получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

      В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелась многоэтажка

      Лидер группы «Коррозия металла» заявил об обыске

      «Энергомаш» передаст Центру Хруничева первые двигатели для «Ангары-А5М»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше