Бывший российский полицейский получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

В Краснодарском крае экс-сотруднику ДПС дали срок за пьяное ДТП

В Краснодарском крае 36-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД приговорили к семи годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 17 декабря 2023 года находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения на тот момент еще сотрудник полиции Приморско-Ахтарского района, находившийся за рулем иномарки, столкнулся с ВАЗ 2107 под управлением 21-летнего россиянина. В результате ДТП водитель отечественного седана получил не совместимые с жизнью травмы.

Осужденный лишен права заниматься профессиональной и иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

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