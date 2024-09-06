В Rutube заявили о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

Rutube: сервис столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщили в пресс-службе сервиса.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — говорится в сообщении.

Вечером 6 сентября российские пользователи пожаловались на сбой в работе Rutube. Ресурс «Сбой.РФ» зафиксировал более 1300 сообщений о неполадках. Большая часть поступила из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Не грузит, комменты не оставляет», «Постоянно подвисает видео и появляется ошибка 404», «По поисковой строке на любой вопрос пишет: "Не удалось ничего найти по данному запросу"», «Загружает половину видео и зависает, крутит значок загрузки», — рассказали пользователи.